Рада изменила статус НАБУ и привела его в соответствие с Конституцией

Об этом свидетельствует сообщение Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина"

За законопроект во втором чтении и в целом на пленарном заседании во вторник проголосовали 304 народных депутата.

Законопроект устанавливает, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. До этого НАБУ было государственным правоохранительным органом.

При этом отмечено, что требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует никаких дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Законопроект также исключает норму, согласно которой НАБУ образует президент.

Согласно предлагаемым изменениям, работу НАБУ координирует Кабмин в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает.

В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров. Назначает и увольняет директора НАБУ будет Кабинет министров.

Устанавливается также, что Кабинет министров "исключительно при наличии оснований... принимает решение об увольнении директора Национального бюро с должности, если за это проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина".

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых трое членов комиссии предлагает Кабинет министров и еще трех - Кабмин на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до окончания срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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