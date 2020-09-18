Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП

Руководители НАБУ и САП за пять лет своей работы неоднократно заявляли о давлении со стороны власти и отдельных политиков. На это всегда остро реагировали международные партнеры, напоминая, что от независимости в работе антикоррупционеров напрямую зависит финансовая поддержка Украины.

На Банковой хоть изредка и критиковали эти ведомства, но в их деятельность напрямую старались не вмешиваться. К началу осени текущего года оба антикоррупционных органа фактически "обезглавлены". Глава САП Назар Холодницкий досрочно ушел в отставку, а Конституционный суд (КС) поставил под сомнение легитимность директора НАБУ Артема Сытника.

Накануне КС и вовсе признал часть статей в законе о НАБУ неконституционными и дал Верховной раде три месяца, чтобы исправить ситуацию. Парламент также должен разблокировать отбор нового руководителя САП.

Спорный статус

Артем Сытник возглавил Антикоррупционное бюро согласно указу президента от 16 апреля 2015 года. Но в конце августа Конституционный суд установил, что этот орган должен находиться в подчинении Кабинета министров, а не президента. Кроме того, судьи указали, что в Основном законе вообще не указано право главы государства назначать директора НАБУ.

Это решение КС сразу же получило массу толкований, зачастую прямо противоположных, от юристов, правоохранителей и политиков. Так, Офис президента в официальном пресс-релизе назвал руководителя НАБУ "исполняющим обязанности" и призвал руководство бюро учесть "новые правовые обстоятельства" в своей работе.

Часть президентской фракции "Слуга народа" (СН) и вовсе призвала Сытника последовать примеру Холодницкого и написать заявление об отставке. Один из инициаторов конституционного представления, депутат от "СН" Максим Бужанский сказал РБК-Украина, что отныне действия директора НАБУ могут считаться незаконными и должны привести к его уголовному преследованию.

В самом Конституционном суде также намекнули, что теперь Сытник должен считаться и.о. директора бюро. Именно в таком статусе он был приглашен на заседание КС 10 сентября, на котором рассматривался закон "О Национальном антикоррупционном бюро". Хотя Сытник в суд все же не явился, а интересы НАБУ представлял начальник юридического департамента.

"Это не опечатка. Это действительно позиция Конституционного Суда, что Сытник является исполняющим обязанности директора", – сказал РБК-Украина источник в суде.

Сам Сытник, в свою очередь, публично назвал решение Конституционного суда "политически мотивированным", хоть и не уточнил, кто именно из политиков его пролоббировал. Уходить в отставку или назначать вместо себя и.о. директора бюро он не намерен.

"Хочу подчеркнуть, что на сегодня НАБУ работает в штатном режиме и директор НАБУ Сытник работает в штатном режиме", – подчеркнул глава Антикоррупционного бюро в эфире телепередачи "Свобода слова" 15 сентября.

Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский (СН) уверен, что вопрос "персонально Артема Сытника" не так важен, как проблема законодательного урегулирования процедуры назначения нового директора НАБУ.

По его словам, в этом направлении депутаты еще ищут консенсус. Отдельно глава комитета остановился на возможности уголовного преследования Сытника за действия в качестве директора НАБУ после решения КС.

"Что касается вопроса возможного уголовного преследования (Сытника, – ред.), то да, я убежден, что будет соответствующее обращение в правоохранительные органы. Но дальше уже вопрос правоохранительных органов, как они будут расценивать эту ситуацию", – отметил Монастырский в комментарии РБК-Украина.

В то же время группа депутатов вместе с главой антикоррупционного комитета Рады Анастасией Радиной (СН) в начале сентября внесла законопроект, меняющий процедуру назначения директора НАБУ. Документ мог бы урегулировать возникшую правовую коллизию: депутаты предлагают передать Кабмину право назначать директора НАБУ. Но он так и не был вынесен на голосование в сессионный зал.

"Эта инициатива (внесение законопроекта, – ред.) была Анастасии Радиной, она не была согласована с Офисом президента. Более того, Офис президента всячески блокирует решение этого вопроса, им выгодно иметь в "подвешенном" состоянии директора НАБУ", – считает первый замглавы профильного комитета и соавтор законопроекта Ярослав Юрчишин ("Голос").

По его мнению, "обезглавливание" ключевых антикоррупционных органов – это сознательная стратегия власти, цель которой поставить силовиков в зависимость от руководства страны.

Издание не смогло получить разъяснения от Офиса президента (ОП) по сложившейся ситуации. Ответственный за судоустройство замглавы ОП Андрей Смирнов сказал РБК-Украина, что делом Сытника занимается новый заместитель Олег Татаров. На просьбу о комментарии Татаров не ответил.

А представитель Зеленского в КС Федор Вениславский сообщил изданию, что по этому вопросу уже разработан новый законопроект о внесении изменений в Конституцию. Он предусматривает, что назначать директора НАБУ может президент, но с одобрения парламента. Документ будет внесен в Раду не от имени главы государства, а от 150 нардепов.

Юрист также подчеркнул, что имеет собственное мнение относительно текущего правового статуса Сытника. "После решения КСУ он является нелегитимным директором бюро. Исполнять обязанности руководителя НАБУ должно другое лицо, не Сытник, а его заместитель", – уверен представитель президента.

Ожидание конкурса

После увольнения Холодницкого обязанности главы САП исполняет его заместитель Максим Грищук. Нового полноценного руководителя Специализированной прокуратуры и его заместителей должна определить конкурсная комиссия до 30 ноября.

Еще 4 июня свою квоту в этой комиссии заполнил Совет прокуроров. Туда вошли три международных эксперта в сфере антикоррупции (Томас Файерстоун, Драго Кос и Нонна Цоцория) и украинский правовед, член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида.

Еще семь кандидатур в конкурсную комиссию должна делегировать Верховная рада. Согласно закону "О прокуратуре" сделать это она могла до 4 сентября. После этой даты комиссия в составе первых четырех членов уже считается полномочной.

Тем не менее попытки парламента заполнить свою квоту на данный момент потерпели неудачу. К примеру, 3 сентября депутатам не хватило всего пяти голосов, чтоб одобрить кандидатуры, предложенные комитетом по правоохранительной деятельности.

Основная претензия со стороны экспертов и оппозиционных депутатов заключалась в том, что все они не имеют антикоррупционного опыта. А именно это условие прописано в законодательстве как обязательная характеристика члена конкурсной комиссии по отбору главы САП.

Так, в списке претендентов присутствуют генерал милиции в отставке Богдан Романюк, адвокаты Екатерина Коваль и Андрей Гуджал, научные работники Вячеслав Навроцкий, Алексей Дрозд и Евгений Соболь. Все они не имели опыта работы именно по линии противодействия коррупции.

По данным источника РБК-Украина в президентской фракции, очередная попытка "протолкнуть" этот список кандидатов будет предпринята 17 сентября, и она "точно должна быть успешной".

Кроме того, еще один источник издания в Зе-команде уверяет, что власть уже определилась и с основным претендентом на пост главы САП. Это депутат от СН и глава комитета правовой политики Андрей Костин. До избрания в Раду он работал адвокатом в Одессе.

Сам Костин на вопрос РБК-Украина, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главного антикоррупционного прокурора, ответил уклончиво. "В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея – это всегда повод над ней поразмыслить", – сказал депутат.

По мнению Юрчишина, международные партнеры могут счесть конкурсную комиссию и главу САП политически ангажированными и свернуть сотрудничество с украинскими властями. Еще 3 сентября послы "Большой семерки" призвали Украину обеспечивать прозрачную процедуру отбора руководства антикоррупционных органов.

"Послы G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных институций путем транспарентных, базирующихся на заслугах и политически нейтральных конкурсных процедур", – отмечено в заявлении. Посол Евросоюза Матти Маасикас также намекнул, что это необходимое условие для сохранения Украиной безвиза и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

В украинском правительстве уверяют, что поняли этот сигнал от европейцев и разделяют их обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП.

"Очевидно, что это решение Конституционного суда относительно НАБУ побуждает нас к внесению изменений в законодательство. И этот элемент является ключевым. Эти изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично, думаю, в этом меня поддерживают все коллеги, политики, чиновники, парламентарии", – сказала в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

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За последние пять лет антикоррупционные органы неоднократно становились объектом критики со стороны политиков. Преимущественно она касалась отсутствия "громких посадок" и постоянных конфликтов силовиков между собой. Тем не менее любые поползновения власти в сторону замены Сытника и Холодницкого терпели неудачу и натыкались, в первую очередь, на противодействие со стороны западных партнеров.

Сейчас же в президентской команде акцентируют на том, что "не надо упираться в конкретные фамилии" и настаивают, что кадровые перестановки не имеют целью нарушить независимость работы антикоррупционеров. Впрочем, эти слова вряд ли убедят международных доноров, если не будут подкреплены реальными действиями в ближайшее время.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

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