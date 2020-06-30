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Стефанчук прокомментировал перспективы отставки главы НАБУ Сытника

30.06.2020 / 10:54
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал перспективы Верховной Рады отправить в отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Стефанчук вспомнил о зарегистрированном в парламенте проекте постановления Верховной Рады об увольнении Сытника, а о нескольких зарегистрированных в парламенте законопроектов, которые, в случае возможного принятия фактически, привели бы к тому же результату, заявил, что вопрос о них пока не поднимался.

"Но есть некоторые законопроекты, они вносятся, в том числе, партией «Слуга народа» и другими оппозиционными партиями, которые касаются перезагрузки вообще такого органа, как НАБУ. Но перед тем, как делать такие шаги, надо четко понять концепцию и что будет после этого. Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, надо менять систему, то это абсолютно неправильный подход. Мы должны понять, что предлагается взамен, к каким последствиям оно приведет. И только после этого мы можем моделировать систему законодательства", – сказал Стефанчук.

На вопрос, не идет ли речь на сегодня по крайней мере в Верховной Раде о "персональном деле Артема Сытника" или о его возможной отставке, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".

Напомним: в Верховной Раде зарегистрированы по крайней мере три инициативы, которые нацелены облегчить увольнение руководителя НАБУ Артема Сытника, относительно которого существует административный протокол, составленный по обвинению в коррупционном действии.

Источник

ВР, НАБУ, Сытник, Стефанчук
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