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Законопроект о правах оппозиции могут подать осенью — Стефанчук

30.06.2020 / 10:23
Первый вариант законопроекта об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре этого года.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно дотошным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно осознаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", — сказал Стефанчук.

"Для меня является важным — это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какая будет власть", — добавил он.

По словам Стефанчука, в правящей партии сейчас рассматривают как один из вариантов — внесение в "тело" Конституции положения, что закон об оппозиции и изменения к нему принимаются 300 голосами.

Напомним: закон должен установить взаимные права и обязанности в отношениях парламентской коалиции и оппозиции. В команде Президента Зеленского о необходимости принятия закона об оппозиции заявляли еще до внеочередных выборов в Раду 2019 года.

Источник

оппозиция, законопроект, Стефанчук
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