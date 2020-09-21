Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи

Почему же возраст молодежи в законопроекти уменьшено? Законодательство гармонизируется с законодательством стран ЕС. В Европе лишь несколько «самых богатых» стран имеют возраст молодежи выше 30 лет: Украина, Румыния, Греция, Кипр ... К этой группе южно-европейских моделей очень хочет попасть и Италия, где периодически ведутся дискуссии об увеличении возраста молодежи до 35 лет.

Средняя европейская модель - 15-29 лет. А целый ряд успешных стран уменьшает нижний возраст молодежи к нулю лет: Австрия, Исландия, Швейцария, Люксембург и Лихтенштейн ... По финским законом, молодежь - это «до 29 лет», без указания нижнего предела. Социализация теперь происходит не в 14 лет, как прежде, а раньше.

Самые эффективные страны гармонизируют свои детскую и молодежную политики. Первая защищает права детей, вторая - создает возможности для их участия в общественной жизни.

Как аргументируют уменьшения возраста молодежи? В Эстонии считают, что уже в начальной школе у ребенка появляются первые общественные обязанности. И молодежная политика должна помогать формировать ответственность.

В соседней с Украиной Словакии молодежная работа тесно связана со школами. Основным возрастным группам дети и молодежь в возрасте 5-14 лет. Старшая возрастная группа охватывается преимущественно через организации.

В Швейцарии пошли еще дальше: национальный закон о молодежи определяет свою целевую аудиторию так: «все дети и молодые люди, живущие в Швейцарии с момента их записи в детский сад и до 25 лет».

Законопроект о молодежи, который сейчас готовится в украинском парламенте ко второму чтению, применяет подход, взятый в Швейцарии. Молодежная политика нацелена не только на молодых людей, но и на детей. Чтобы социализация происходила не в 14 лет, как записано сейчас в законе, а тогда, когда это интересно и важно для ребенка.

О фейк, который тиражируют наши министерства . Парадоксально, но сразу два министерства (МОН и Минсоцполитики) и еще две важные государственные институты написали в своих официальных замечаниях к законопроекту, что возраст молодежи никак нельзя уменьшать. Вроде и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что молодой возраст теперь начинается в 25 лет, а заканчивается в 44.

На самом деле в системе агентств и организаций ООН возрастные рамки молодежи определены очень конкретно. ЮНЕСКО и Международная организации труда (МОТ) молодежью считают 14-25-летних. Программа развития ООН (UNDP) - 15-25-летних. А UNICEF, WHO (вышеупомянутая ВОЗ) и UNFPA (Фонд народонаселения) работают с тремя определениями: «подростки» - 10-19 лет, «молодежь» - 15-24, а вместе они создают группу «молодых людей» - 10-24 лет .

Аналогичное ооновском трактовка молодежи в возрасте 15-24 года использует и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Британский департамент международного развития (DFID) - 10-24 года, американский USAID - 10-29 лет, Всемирный банк - 12-24 года.

Почему в законопроекти предлагается возраст молодежи до 29 лет, а молодой семьи до - 35? До сих пор молодые семьи были «зашиты» в молодежном законодательстве Украины именно с прицелом на возможное получение ими кредитов на жилье. Авторы закона планируют оставить такую опцию и в дальнейшем. Однако более эффективным был бы подход Эстонии, где молодой считается и «семья, возраст членов которой не превышает 35 лет» (как это сейчас записано в законопроекти), а та, в которой есть несовершеннолетние дети.

Чтобы политика молодежного кредитования имела реальный смысл, закон не просто должен определять льготное кредитование для всех (никаких средств МВФ не хватит, чтобы покрыть такие кредиты), а четко прицеливаться на определенные категории, которые силой наших скромных бюджетов - государственного и местных - можно реально поддержать . Например, многодетные молодые семьи.

Интересно, что ООН Хабитат (Молодежный фонд) опирается на самую высокую возрастную планку и трактует молодежью 15-32-летних. Эта организация занимается поддержкой строительства социального жилья, в частности для молодежи. К сожалению, Украина входит в список тех немногих стран, в которых Хабитат до сих пор не имеет своих проектов.

Смогут ли молодые ученые в возрасте после 29 лет получать стипендии? Очевидно, что смогут, - уменьшение возраста молодежи не предусматривает изменения соответствующей нормы в образовательном законодательстве. Хотя открытым остается вопрос, нужны ли вообще такие «возрастные» стипендии в науке.

Лучше привязываться к уровню квалификации исследователя / эти. Есть хороший термин - early career scientist - ученые, начинают карьеру, которая соответствует уровням R1 и R2 в европейской системе квалификации.

На любом сайте по поиску постдок позиций (между PhD и ассистентом профессора) можно увидеть, что привязываются преимущественно с количеством лет после защиты диссертации, а не к паспортному возрасту.

В любом случае, возраст молодых ученых не обязательно должно совпадать с возрастом молодежи. А стипендии для ученых должны быть частью образовательной и научной политики, а не молодежной.

Уменьшение возраста молодежи - мировой тренд? В огромной по численности населения Индии, где проживает более 17% людей планеты, еще недавно возраст молодежи был как в Украине - 13-35 лет. Однако 2014 страна изменила свой подход. Теперь в Индии молодежью считаются лица в возрастной группе 15-29 лет.

Организация африканского молодежи в своей Хартии определяет молодежью 15-35-летних. Однако в Южной Африке считается, что эту возрастную границу вводили без глубокого содержательного осмысления и что такое решение было поспешным. Ни граждане, ни министерства не считают 30-35 летних молодежью. Поэтому там движутся в направлении уменьшения возраста молодежи до 28 лет.

Организация исламского сотрудничества (ОИК), которая охватывает страны Северной Африки и остальные мусульманских стран мира, констатирует, что африканская молодежь до недавнего времени трактовалась вообще в пределах 15-39 лет. Теперь же ОИК рекомендует следующую классификацию: дети - до 12 лет; подростки - 12-16 лет; молодежь - 16-30 лет. А группу 30-35-летних позиционируется как молодых взрослых.

В Малайзии ранее молодежью считалась возрастная категория 15-40 лет, теперь же - 18-25-летние. Индонезия практикует подход трех пятилеток: 15-19, 20-24 и 25-29 лет (для каждой из этих категории есть своя прицеливания). Саудовская Аравия может позволить себе любой возраст молодежи, но определила такой категории 15-24 годовых. В Турции молодежью считаются 14-29-летние.

Самую низкую в Европе возрастную планку в определении молодежи имеет Франция - 4-24 лет. В Азии самую низкую планку ввел новый Корейский закон о молодежи - 9-24 лет.

Несовершеннолетние, подростки или юношество? Законопроект о молодежи, который готовится к принятию в Верховной Раде, не только отражает мировой тренд на уменьшение возраста молодежи, но и частично внедряет подход Люксембурга. Эта страна - единственная в ЕС, где в законе о молодежи прописано сразу три возрастные категории: дети до 12 лет, подростки 12-18 лет и молодые люди 18-30 лет.

Законопроект вводит детей в молодежной политике. Согласно Закону «Об охране детства», детьми они до совершеннолетия - 18 лет. А шестой статье Семейного кодекса определена и категория несовершеннолетних - дети 14-18 лет.

Законодательного понятия «подросток» в Украине нет. Но в Законе «О культуре» дважды упоминается термин «юношество». Законопроект предлагает заменить его на «молодежь», однако правильнее было бы дать определение этого термина. Такая инновация прояснила бы смысл загадочной (необъяснимой) возрастной категории для работников культуры, а также помогла бы в будущих нормативных документах точнее прицилюваты усилия, направленные на эту возрастную группу.

«Юношество» целесообразно законодательно назвать детей 10-18 лет. Ведь активная социализация молодежи сейчас происходит вовсе не с 14 лет. Именно поэтому в системе ООН ее выделены. С ней также обязывает работать законодательство в сфере культуры. А признан теперь законодательно «Пласт» уже более века своей основной целевой аудиторией имеет именно «юношество» в возрасте 11-18 лет.

Без отдельного определения в законе прицилюваты государственную политику на эту возрастную группу, наиболее нуждается в поддержке в ходе своего социального становления, будет весьма сложно.

Вводя термин «юношество», конечно, нужно оставить и нынешнее определение «несовершеннолетних» (14-18 лет), которое связано с юридической ответственностью. То есть такая инновация должна была помочь, чтобы, прицеливаясь на «юношество» с 10-12 лет, мы все меньше имели дело с термином «несовершеннолетние» преступники. Государство должно переключиться с негативного трактовка молодежи на положительное, по борьбе с последствиями инвестиции в ликвидации причин их возникновения.

Удар по молодежным лидерах. Уменьшение возраста молодежи в новом законопроекти всего ударит по молодежным активистам. Это уменьшение приведет к тому, что 30-35 летний актив будет лишен возможности получать премию правительства для молодежи на весьма существенную сумму - почти 50 тыс. Грн. Сам размер премии адвокатувався в 2014-2015 годах для того, чтобы хоть частично поддержать волонтерское актив молодежного движения, поскольку ни тогда, ни теперь государство никоим образом не поддерживает институциональную способность молодежных общественных организаций.

Кроме того, это уменьшение может вымыть из членства и правлений молодежных организаций соответствующую возрастную группу активистов. Ведь закон, как и действующее законодательство предусматривает квоту молодежи в общем числе членства и в руководящих органах молодежных организаций.

Поэтому целесообразно будет прописать в законопроекти дополнительное определение «молодежные лидеры». По аналогии, как это сделали в Швейцарии, где молодежь - люди в возрасте до 25 лет, но в законе отдельно отмечено, что к этой категории относятся также молодые люди в возрасте до 30 лет, на волонтерских началах выполняют функции управления, консультирование или инструктажа в общественных организациях.

Подытожу: доминирующей моделью в Европе является возраст молодежи 15-29 лет. Выбор у нас простой: остаться в «африканском» стандарте до 35 лет и меняться после соответствующих изменений в Африке; гордиться тем, что у нас лучше законодательство относительно возраста молодежи, чем в Италии. Или наконец признать фактическое положение вещей, осознанно подойти к таргетинга молодежной политики (с дополнительным определением в законопроекти термина «юношество» и «молодежные лидеры») и приблизить возрастные границы молодежи к европейскому законодательству.

Такой подход уменьшит формальное охвата молодежи более чем на два миллиона человек 30-35 лет (оставляя для этой категории инструменты, которые до сих пор демонстрировали свою эффективность), но позволит сконцентрироваться на остальных более восьми миллионах молодых украинский. При этом в целевую аудиторию молодежной политики дополнительно включено около трех миллионов детей-школьников в возрасте до 14 лет.