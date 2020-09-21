Он вор, но мы проголосуем: чего хочет избиратель от кандидатов в мэры и депутаты

После изучения результатов исследований за дело возьмутся политтехнологи и креативные группы штабов кандидатов - мнения граждан будут проанализированы, систематизированы и станут материалом для предвыборных программ партий и кандидатов на выборах.

А чего, собственно, хочет народ от кандидатов в районных, областных советов, претендентов на должность мэра? Как выяснилось, надежды избирателей не сильно изменились по сравнению с предыдущими местными выборами и выборами, которые проводились еще раньше. Но изменения и нюансы все же есть.

1. Люди хотят конкретики

Каких же улучшений граждане ожидают от своих представителей в местных органах власти - депутатов и мэров? Самый простой ответ - конкретных.

"Нельзя сказать, что это" фишка "нынешних выборов - такое наблюдалось и раньше. На местных выборах чем конкретнее, детализованише обещания кандидата, тем больше у него шансов на успех. То есть от кандидатов, допустим, в мэры граждане ожидают не только и даже Не столь каких стратегий развития города, сколько ответы на вопрос: "что принесет его избрания в микрорайон, на улицу, в мой двор, в мое парадное?». Важная мелкая детализация, готовность решить реальную проблему "в масштабах двора". Причем такие требования - и у жителей крупных городов. Я помню, на предыдущих выборах кандидат в мэры достаточно большого города "коснулся" своей расширенной программой буквально каждого двора. где заасфальтировать, где фонарь поставить, где площадка и так далее ",- рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

2. Работа

Подобные данные для кандидатов собираются как в процессе общения агитаторов с жителями , так и социологами в ходе соцопросов. И хотя в разных регионах, городах, селах запросы граждан время существенно отличаются, как рассказал сайту "Сегодня" один из политтехнологов, который на этих выборах "ведет" сразу несколько проектов в разных уголках страны, есть и общие для всех регионов проблемы.

"На первом месте на каждом шагу - запрос на создание рабочих мест , - рассказывает собеседник, пожелавший остаться инкогнито. - Люди абсолютно четко связывают этот вопрос с местными властями. Конечно, заявления президента, премьера, депутатов по этому вопросу также принимаются во внимание. Но на местном уровне это выглядит очень неопределенно. Привлечение инвесторов, запуск новых предприятий - когда это звучит из уст политиков в Киеве, это не воспринимается в привязке конкретно к твоему населенного пункта. Поэтому конкретики требуют от местной власти ".

По его словам, в целом от 35% и более процентов граждан (в зависимости от региона) говорят об отсутствии рабочих мест.

"Если брать предыдущие местные выборы 2015 года, этот показатель более или менее сопоставимы. Где-то ситуация немного улучшилась, где ухудшилась. Но в целом она остается стабильно плохой", - отмечает политтехнолог.

3. Дороги, вода, медицина

На следующем месте в большинстве регионов - проблемы с дорогами в населенных пунктах и между ними , проблемы с асфальтовым покрытием межквартальных проездов, дворов и так далее. Иногда эта проблема уступает проблеме качества питьевой воды, экологической ситуации в населенном пункте. Но последнее - вопрос более крупных городов.

"Примерно 30-40% граждан называют эти проблемы как таковые, которые должна решить местная власть, - отмечает политтехнолог. - В общем, как и с рабочими местами по сравнению с предыдущими выборами сильных прорывов здесь не наблюдается".

Примерно столько же граждан называют проблему доступной и качественной медицины. При этом в связи с негативным восприятием населением медреформы этот показатель по сравнению с предыдущими выборами, вырос. И, хотя вопросы медицины - это не совсем вопрос компетенции местной власти, народ связывает определенные ожидания с действиями мэров и местных советов.

это вынуждены делать родители за свои деньги. Поэтому медицина, образование - вроде как национальная проблематика, но в тоже время она активно увязывается с работой местной власти ", - говорит Андрей Еременко.

4. Искоренение коррупции

Наконец, в группе проблем-лидеров, решение которых избиратели ожидают от местной власти, остается коррупция. По информации одного из наших собеседников, от четверти до трети граждан называют решение проблемы коррупции среди основных задач местной власти. Этот показатель существенно меньше, чем показатель требования тех же рабочих мест. Однако также достаточно высок.

"О коррупции наблюдается интересный феномен, - говорит Андрей Еременко. - Допустим, мы проводили измерения в одном из облцентров на северо-востоке страны. Рейтинг мэра там очень высокий - процентов 70-90. При этом на фокус-группах весь город говорит:" Да он вор, он крадет, но в отличие от всех остальных, у него есть асфальтовый завод, он крадет на асфальте, которым все улицы заключил. Вот весь город заасфальтировал своим асфальтом. Поэтому мы за него проголосуем ". И такие истории - сплошь и рядом. Или вот мэр одного из городов под Киевом. Избиратель на фокус-группах говорит:" Да, он "раздерибанил" землю, да, он украл там-то и там- то. Но вот у нас есть освещение, есть заасфальтированы улицы, которые, может, впервые за время существования узнали, что такое асфальт, и вот как вообще у нас красиво стало - фонтанчики, велодорожки, тротуары в плитке.

Почему так происходит?

С общим улучшением ситуации в городах эксперты связывают еще один феномен - высокий рейтинг действующей власти.

"Если сравнивать с предыдущими выборами, то нельзя не заметить, что повсеместно вырос рейтинг действующих мэров, депутатов местных советов. Объясняется это просто: после реформы децентрализации у регионов появились деньги. Если мэр делал хоть что-то, народ приписывает улучшения его заслугам. Поэтому реально рейтинги выросли ", - говорит один из наших собеседников.

О том, что тотально улучшилась оценка изменений в городах, говорит и Андрей Еременко:

"Разумеется, есть исключения, как, например, Полтава или Черновцы, где есть конфликтные ситуации. Но в целом по стране отношение к мэрам улучшилось. Потому что народ приписывает мэрам позитив, который на самом деле связан с решениями центральной власти, с децентрализацией. Хотя, конечно, полностью отвергать роль местной власти также не стоит: кто лучше распорядился деньгами, появившиеся кто-то - хуже ".

Кроме того, появление денег в местных бюджетах позволило решить на местах ряд проблем, которые еще недавно входили в список актуальных.

"Обычно, это какой-то благоустройство центральной улицы, центра, налаживание вывоз мусора, освещение улиц, ямочный ремонт внутри городов. Иногда местный мэр ухитряется приписать себе ремонт дороги на подъезде к городу, но это надо уметь: областная власть то тоже пытается показать, что это как раз их заслуга. Но в целом многие из тех проблем, которые входили в перечень актуальных предыдущими годами, - то же освещение улиц сейчас - стали менее актуальными ", - говорит Андрей Еременко.

Еще один наш собеседник подтверждает: если лет десять назад в списке ТОП-задач, которые избиратель ставил перед кандидатом, было уличное освещение и вывоз мусора, то сейчас эти проблемы в городах преимущественно решены.

"Конечно, есть исключения. Но в основном сейчас акценты на дорогие инфраструктурные проекты, на реализацию которых не хватило или денег, или времени. Водопроводы, дороги, канализация", - отмечает собеседник.

Флаги роли не играют

А вот практически не волнует избирателей, то это "партийную окраску" кандидата в депутаты или мэры. Как отмечают наши эксперты, на местных выборах для граждан не так важно, под какими партийными флагами баллотируется кандидат, - был бы человек хозяйственная.

"Влияние партийной принадлежности кандидата на отношение к нему весьма условно. Скажем так: если кандидат, какая уважаемая в городе или селе человек идет от" нейтральной "партии, за него проголосуют. То есть, образно говоря, если где-то на Западной Украине человек будет выдвигаться от какой-то пророссийской политсилы, ее, конечно, не поддержат. Но если от какой-то нейтральной, не обязательно суперпатриотичнои - это будет воспринято нормально. Но, разумеется, это понимают и кандидаты в самих партиях. Поэтому особых ставок на такие выдвижения не делают ", - говорит Андрей Еременко.

Виталий Рябошапка

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