Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады

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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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