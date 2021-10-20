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Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады

20.10.2021 / 11:49
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады в Телеграмм

В повестку дня внесены 14 пунктов, в том числе несколько законопроектов о ратификации различных соглашений. Внеочередное заседание, которое накануне инициировал президент Владимир Зеленский, должно состояться в четверг после пленарного заседания.

Источник

ВР, внеочередное заседание
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