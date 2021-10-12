Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

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14:21
Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
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13:20
Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
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12:18
Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США
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11:16
Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой
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10:45
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса
- 14:21
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12:17
Fitch подтвердило рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "позитивный"
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16:26
Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд
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15:14
Стефанишина: Договариваться с РФ по газу нам надо будет обязательно
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14:53
В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина
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11:47
Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат
- 12:17
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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08:09
Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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06:06
Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
- 08:09
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