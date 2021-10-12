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Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

12.10.2021 / 17:19
За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 90 079 случаев заражения коронавирусом, что более чем на 25 тысяч больше, чем неделей ранее, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее заявление глава правительства сделал в понедельник во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое прошло под председательством президента Владимира Зеленского.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировано 90 079 новых случаев COVID-19, тогда как неделей ранее было обнаружено 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста продолжает сохраняться, больше всего больных выявлено в четверг – 16362", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация.

Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. "Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь, руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

"Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей", - отмечают в Офисе президента.

Там добавляют, что Виктор Ляшко во время совещания также рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах.

"Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуска этой системы", - резюмируют в ОП.

Источник

коронавирус, Ляшко
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