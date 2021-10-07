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НАТО выгоняет 8 российских дипломатов, миссию РФ сократили вдвое

07.10.2021 / 15:54
Североатлантический альянс решило выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проводимой Москвой враждебной деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении НАТО, переданным журналистам в Брюсселе.

В заявлении указывается, что страны НАТО утвердили решение об отзыве аккредитаций восьми 8 членов российского представительства при НАТО, "которые были незаявленными офицерами российской разведки".

"Мы также можем подтвердить, что мы сократили до 10 количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО. Политика в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", - говорится в заявлении.

Журналистка Sky News Дебора Хейнс отметила, что среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют "убийства и шпионаж".

Источник

НАТО, РФ
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