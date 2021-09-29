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Стефанишина: В Брюсселе обсуждали ожидания от саммита Украина-ЕС

29.09.2021 / 16:21
Вице-премьер-министр - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время рабочего визита в Брюссель обсудила с уполномоченными представителями европейских институтов содержательную часть предстоящего саммита Украина-ЕС.

Об этом она сообщила журналистам по итогам визита.

«В первую очередь мы обсуждали наши общие ожидания. Во время саммита будет подписано Соглашение об общем авиационном пространстве. Так же мы обсуждали возможность начала дебатов на уровне лидеров Европейского Союза по вопросам энергетической безопасности, «зеленого» перехода и вопросам по пересмотру Соглашения об ассоциации», - сказала министр.

По ее словам, отдельной темой для обсуждения с европейским комиссаром по вопросам аграрной политики Янушем Войцеховским стала позиция Украины по поводу пересмотра торговых преференций для доступа украинской продукции на европейский рынок.

«Мы рассчитываем, что уже в конце октября, сразу после саммита, Европейская комиссия завершит формирование своей позиции и мы получим решение об обновлении торговых параметров соглашения. Соответственно, мы также обсуждали вопросы секторального экономического сотрудничества и формировали весь пакет ожиданий от саммита вместе с коллегами из Европейской комиссии», - сказала вице-премьер-министр.

Она сообщила, что имела конструктивные встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой, еврокомиссаром Оливером Варгеи, на которых обсуждались вопросы реформ, в частности в сфере правосудия и судебной реформы, инвестиционного плана для Украины в рамках программы "Восточного партнерства" и т.п.

Как сообщалось, саммит Украина-ЕС в этом году состоится 12 октября в Киеве.

Источник

саммит, ЕС, Стефанишина
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