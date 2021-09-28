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Кулеба - о "красных линиях" Путина: С нашей стороны границы сами разберемся

28.09.2021 / 16:47
«Красные линии» российского Президента Владимира Путина ограничиваются территорией РФ, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Красные линии» российского Президента Владимира Путина ограничиваются территорией РФ, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Твиттере.

«Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Путина, расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Кремля пересечение его «красных линий».

Источник

Путин, Кулеба, красные линии
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