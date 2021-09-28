Кулеба - о "красных линиях" Путина: С нашей стороны границы сами разберемся

«Красные линии» российского Президента Владимира Путина ограничиваются территорией РФ, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Твиттере.

«Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Путина, расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Кремля пересечение его «красных линий».

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