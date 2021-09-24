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Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине

24.09.2021 / 16:15
Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста. Новая волна, вызванная штаммом "Дельта", может быть быстрой, но короче предыдущих.

Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста. Новая волна, вызванная штаммом "Дельта", может быть быстрой, но короче предыдущих.

Об этом свидетельствуют данные исследование КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

"Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в сообщении, весомым фактором такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений - с начала сентября.

Ученые выполнили исследование распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта", в Украине и странах мира, которіе испытали на себе наибольшее влияние пандемии. Было обнаружено, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 С пяти - шести летним периодом.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 - сентябрь 2021 года.

"Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения", - отмечают ученые.

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коронавирус
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