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В УПЦ рассказали, допустимо ли женщинам заходить в алтарь

24.09.2021 / 16:45
В УПЦ рассказали, допустимо ли женщинам заходить в алтарь
Источник: Центр информации УПЦ
Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, что запрет женщинам входить в алтарь не является абсолютным и категоричным

В Православной Церкви существует традиция не допускать женщин в алтарь, однако этот запрет не является категоричным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Если почитать древние церковные правила, мы можем встретить там такое замечание. Так, 69-е правило IV Вселенского Собора гласит: «Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря». Указанное в этом правиле слово «никому» показывает, что запрет на пребывание в алтаре относился ко всем не-священнослужителям, то есть, мирянам, независимо от их пола и возраста. Следовательно, в алтарь не допускались одинаково и женщины, и мужчины. А тот факт, что священнослужителем мог стать только мужчина, делали возможность вхождения в алтарь для женщины еще менее вероятной», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, что запрет женщинам входить в алтарь не является абсолютным и категоричным.

«В других Поместных Церквах, например, в Румынии, есть такая традиция, что после освящения храма все молящиеся, и мужчины, и женщины, могут войти в алтарь и даже приложиться к Престолу», - отметил Андрей Музольф.

Он также напомнил, что в нашей Церкви так же существует практика допускания женщин в алтарь, но она характерна в основном для женских монастырей.

«При чем, в алтарь допускаются не все женщины, а только достигшие определенного возраста, когда заканчиваются в организме женщины процессы, связанные с месячными», - объяснил преподаватель КДА.

Источник: Inpress.ua
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