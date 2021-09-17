В РПЦ дадут богословскую оценку действиям Фанара в Украине

Необходим богословский анализ кризиса во Вселенском Православии, вызванного антиканоническими действиями Константинопольского патриархата в Украине.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, открывая конференцию «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает patriarchia.ru.

Патриарх подчеркнул, действия Фанара в Украине нанесли значительный вред взаимоотношениям Церквей и нарушили канонический порядок.

«Это вторжение реально может иметь губительные последствия, могущие разрушить отношения между Поместными Церквами. Между тем, в истории Церкви нередко бывали случаи, когда кризисные ситуации давали толчок для более тщательного осмысления вероучения и различных практических вопросов церковной жизни. Убежден, что нам необходим богословский анализ того, что сегодня происходит во Вселенском Православии», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

По его мнению, «необходимо соотнести то понимание первенства и соборности, которое сегодня артикулируется Константинополем, с исконным пониманием, закрепленным в Предании Церкви. Это самое важное: мы можем доказать ошибочность позиции Константинополя, только соотнеся эту актуальную позицию с тем, что всегда имело место в Православной Церкви в плане реализации роли и значения первого».

Во-вторых, «необходимо оценить богословски и канонически те деяния, которые проистекают от неверного понимания первенства». Для этого важно тщательно рассмотреть в том числе и политический контекст «дарования автокефалии» ПЦУ - «раскольнической структуре, которой Константинопольский патриарх попытался заместить реально существующую Украинскую Православную Церковь».

Он объяснил, что анализ возникших проблем следует проводить в контексте истории Церкви, поскольку «из взаимоотношений Поместных Православных Церквей в прошлом, из их положения в том или ином государстве можно почерпнуть уроки, которые будут полезны и в наше время».

Патриарх Кирилл отметил, что важно еще раз осмыслить, что означает церковный раскол, и как Поместные Церкви должны на него реагировать.

Важно, чтобы оценку попыткам легализовать раскол дали не только иерархи Церквей, но и представители академического богословского сообщества из разных стран, которые также принимают участие в работе конференции, добавил он.

«Надеюсь, что их голос будет услышан и там, где сегодня ширится и углубляется раскол. Давайте попытаемся совместными усилиями его остановить, чтобы, по слову святителя Василия Великого, «привести опять к единству Церкви, так многочастно между собой разделенные», - заключил Патриарх Кирилл.