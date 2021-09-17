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На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ

17.09.2021 / 15:22
На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением были вознесены заупокойные прошения о новопреставленном митрополите Ровенском и Острожском Варфоломее

В Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения возглавили митрополит Ириней и епископ Андрей.

По окончании чина великого освящения владыка Ириней обратился к молящимся с проповедью и совершил в новоосвященном храме первую Божественную литургию. За богослужением были вознесены заупокойные прошения о новопреставленном митрополите Ровенском и Острожском Варфоломее.

За богослужением были вознесены заупокойные прошения о новопреставленном митрополите Ровенском и Острожском Варфоломее. Грамоту подписали иерархи епархии, после чего она была установлена при входе в храм, как история для будущих поколений.

Источник: Inpress.ua
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