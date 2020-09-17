Священнику УПЦ необходима помощь на лечение

Протоиерею Иоанну Стець, клирику храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в Вишневом поставили диагноз: назофарингиальная плоскоклеточная карцинома (рак носоглотки).

Для лечения необходимо 480 тыс грн, сообщает Центр информации УПЦ.

«В конце февраля 2020 года у меня был обнаружен рак носоглотки 3 стадии, в марте-мае того же года прошел лечение (облучение и химиотерапию). Казалось, что все прошло. Прошло чуть больше года и произошел рецидив, необходимо повторное, очень сложное лечение», - поделился отец Иоанн.

Начало лечения запланировано на начало следующей недели.

ПОМОЧЬ можно, перечислив средства:

4731 2196 1610 0644

Стець Иван Васильевич