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Предстоятель УПЦ расскажет, чем опасно осуждение

16.09.2021 / 16:35
Предстоятель УПЦ расскажет, чем опасно осуждение
Источник: Центр информации УПЦ
«Слово Предстоятеля» выйдет в субботу 18 сентября, в 6.55 на «Интере»

Осуждение отбирает душевный мир и спокойствие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 18 сентября, в 6.55 на «Интере».

«Есть один Судья, который может судить и судит всякие творения - это Бог, Который нас создал и перед Которым мы живем. А когда мы видим человека, который согрешил и начинаем осуждать, то мы садимся в кресло Судьи вселенной и от этого мы теряем свое спокойствие и мир в душе», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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