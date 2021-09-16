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Митрополит Антоний рассказал о главной цели жизни человека

16.09.2021 / 16:17
Митрополит Антоний рассказал о главной цели жизни человека
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отметил, что «православие» без Христа - распространенное явление в современном мире, когда люди по-разному воспринимают свою веру

Борьба со злом в душе, изменение своей жизни - основная цель жизни и веры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Главной задачей нашей веры является преображение души, искоренение из нее всякого зла. Борьба со злом в своем сердце - основная цель нашей жизни. Все, что есть в Церкви, существует исключительно для решения этой задачи. Центр православной веры - Христос. Если человеку не нужен Христос, то он точно не верующий и не православный», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что «православие» без Христа - распространенное явление в современном мире, когда люди по-разному воспринимают свою веру.

«Для одних Православие - паломничество по святым местам, поклонение многочисленным святыням. Для других - регулярное чтение акафистов и канонов. Кому-то кажется, что Православие - это активная деятельность в социальных сетях и за ее пределами, борьба с внешними врагами. Вариаций множество. К тому же человек не статичен, с возрастом меняются его представления о вере», - объяснил владыка и напомнил, что главной задачей для православного является не формальное исполнение церковных правил и традиций, а последовательная борьба с собственными грехами.

«Внутреннее делание - необходимый и главный труд души. И это удел не только монахов, а всех верующих. Монашествующие призваны быть примером для мира. Но каждый обязан возделывать собственный огород самостоятельно. Нам дан опыт святых отцов, все знания, чтобы мы шли вперед и не оглядывались», - сказал митрополит Антоний.

Владыка призвал помнить о том, что только Господь способен исцелить душу от грехов.

«Чем выше достижения на духовной ниве, тем страшнее и опаснее падение, тем вероломнее действует враг. Искусный воин всегда побеждается прехитрыми уловками и методами. Если человек доволен собой и своими достижениями, это очень тревожный знак: он глубоко заглотнул крючок с наживкой. Будем помнить, что все наши достижения - это милость, явленная нам, превышающая наш труд», - подытожил управделами УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
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