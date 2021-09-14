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Кабмин предоставит карантинные льготы вакцинированным украинцам

14.09.2021 / 09:01
Кабмин предоставит карантинные льготы вакцинированным украинцам
В постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" в ближайшее время будут внесены изменения, которые предоставляют льготы вакцинированным или тем, у кого отрицательный ПЦР-тест.

Об єтом сообщает Урядовий портал

Предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Шмыгаль также подчеркнул важность вакцинации работников учебных заведений, чтобы обезопасить детей.

В Минздраве отметили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6000, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.

По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Источник

коронавирус, вакцинация
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