Священник УПЦ рассказал о том, как часто нужно причащаться

Причастие – жизненная необходимость христианина, а потому естественно желать его всегда и приступать к нему как можно чаще.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.

«К сожалению, в нашей Церкви установилась практика крайне редкого причащения. Практике этой уже более двух сотен лет, поэтому многие воспринимают её как традицию, «освящённую временем». Но здесь правильнее всего будет вспомнить известное выражение священномученика Киприана Карфагенского «Обычай без истины – застарелое заблуждение»», - сказал отец Владимир.

Священник отметил, что на самом деле в идеале причащаться нужно за каждой литургией.

«Уже ни для кого не секрет, что участие в литургии предусматривает участие в Евхаристии. По сути, ведь Литургия совершается не священником только, а всем собранием, которое священник просто возглавляет. Отсюда на Литургии нет «предстоящих и молящихся», поскольку все присутствующие – сослужащие. Каждый на своём месте и всякий в меру своего служения. Однако идеал на то и идеал, что не может быть нормой. Нормой же следует признать причащение каждое воскресенье. Конечно, при должной подготовке, при соблюдении евхаристического поста, при обязательном присутствии на Литургии с самого начала и до самого конца. На практике же каждый для себя решает сам. Кто может, причащается еженедельно, кто нет – раз в две-три недели. Во всяком случае это следует делать никак не реже раза в месяц», - объяснил он.

Далее протоиерей Владимир Пучков рассказал о строгости подготовки к причастию.

«Сложно прочитывать три канона и последование к причастию несколько раз в неделю. Ещё сложнее соблюдать трёхдневный пост, если причащаешься еженедельно или чаще. Столь строгая подготовка вошла в практику нашей Церкви лишь потому, что под конец XVIII века порочная практика редкого причащения прочно вошла в норму. А когда человек подходит к Чаше Христовой лишь раз в год, то вполне естественным видится заставить его максимально напрячь духовные и телесные силы для должной подготовки. В наше время, столь редкое причащение остаётся уделом немногочисленных захожан, стремящихся причаститься скорее в силу традиции, нежели по насущной потребности. Однако, как это часто бывает, реалии, сформировавшие практику, ушли в небытие, а сама практика осталась. Выход из данной ситуации каждый отдельный духовник и каждый отдельный прихожанин находит самостоятельно», - продолжил священник.

Он напомнил, что не причастие ради подготовки, а подготовка ради причастия. «Поэтому если ради регулярного и частого причастия строгость подготовки несколько смягчается, то это ничуть не предосудительно», - добавил отец Владимир.

«Главное, осознавать и помнить, что причастие не практика благочестия и не составляющая церковной жизни. Причастие – жизненная необходимость христианина. А потому естественно желать его всегда и приступать к нему как можно чаще», - заключил священник.