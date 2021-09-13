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В Кривом Роге Предстоятель УПЦ возглавил празднование Собора Екатеринославских святых

13.09.2021 / 15:50
В Кривом Роге Предстоятель УПЦ возглавил празднование Собора Екатеринославских святых
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший поздравил епископат, духовенство и верующих с праздником и благословил всех

В Кривом Роге Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил торжества в день Собора новомучеников и исповедников Екатеринославских и 25-летия Криворожской епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, перед началом празднования состоялась торжественная встреча Блаженнейшего с участием архиереев, духовенства, верующих и представителей местных властей.

После чтения Евангелия Митрополит Онуфрий обратился к пастве с проповедью. Архипастырь рассказал о необходимости для христианина идти путем жертвенной любви к Богу, смирения и молитвы.

В конце богослужения был совершен чин славления перед иконой Собора новомучеников и исповедников Екатеринославских. Хор пропел тропарь и кондак, а Предстоятель прочитал молитву святым.

Блаженнейший поздравил епископат, духовенство и верующих с праздником и благословил всех.

День празднования Собора новомучеников и исповедников Екатеринославских установлен решением Священного Синода УПЦ от 19 апреля 2016 года.

Источник: Inpress.ua
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