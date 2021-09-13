На Ровенщине построят храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

В Ровенской области в селе Малая Любаша заложили капсулу и камень на месте возведения нового храма Украинской Православной Церкви вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, торжества возглавил митрополит Сарненский и Полесский Анатолий.

Фундамент под строительство церкви верующие УПЦ залили еще в начале августа этого года, тогда же завезли и строительные материалы, которые приобрели с помощью меценатов.

Владыка Анатолий после торжественной закладки капсулы обратился со словами благодарности и поддержки к верующим.

«Политическая составляющая принесла разделение в село. Мы все это четко понимаем и принимаем все как есть. Я рад за вас, за то, что вы сохранили веру своих предков и теперь передадите ее дальше своим потомкам в этой церкви, которую построите своими руками. Помощи Божией вам и благословения Господнего», - отметил архиерей.

Как отмечают верующие УПЦ, с этого момента процесс активного строительства наберет большие обороты. Уже с понедельника мастера приступают к возведению стен храма. В планах – накрыть храм к зиме.

Сейчас община УПЦ совершает богослужение в доме священника, где для молитвенных нужд настоятель выделил две комнаты.