Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

"Мы имеем уже как минимум два-три олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming 11 сентября.

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