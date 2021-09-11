В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии

В Полтаве презентовали новую книгу Украинской Православной Церкви «Церковные школы Полтавской епархии (губернии) (конец XVIII – начало XX вв.)».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, в основу данной научной монографии легло несколько тысяч документальных актов из архивохранилищ Санкт-Петербурга и Полтавы.

«На основе как печатных, так и рукописных архивных документов коллектив авторов исследовал исторический путь церковно-школьного дела Полтавской епархии. В то время она территориально совпадала с одноименной губернией. В ходе работы в государственном областном архиве исследователи столкнулись с дефицитом источников – в советские времена не слишком заботились о сохранении документального наследия Православной Церкви. Чтобы восполнить недостающие сведения коллективу пришлось более двух лет провести в хранилищах Санкт-Петербурга.

В указанную эпоху получатели образования на светской основе добывали его в земских и народных школах и городских училищах. Духовные знания приобретались в церковно-приходских школах. Именно истории их развития на Полтавщине и посвятили время исследователи», - сообщается на сайте епархии.

Подбор архивных материалов и издание книги осуществил авторский коллектив в составе митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа; доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедры педагогики и общественных наук Полтавского университета экономики и торговли, члена Национального союза краеведов Украины Ирины Петренко; доктора исторических наук Ирины Перервы и кандидата исторических наук Владимира Перервы.

Отмечается, что издание будет полезно ученым, педагогам, историкам, священнослужителям, краеведам, музейным работникам, студентам и всем, интересующимся историей Православной Церкви, образованием и культурой.