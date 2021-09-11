Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя

За каждый свой проступок человек будет отвечать перед Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Царь Ирод был бы наказан Богом независимо от того, хотел или не хотел он смерти Иоанна Предтечи. Был или не был он заинтересован в его гибели с политической точки зрения? Даже если предположить, что вся вина за насильственную смерть Пророка лежит на юной танцовщице, высказавшей странное желание по наущению своей матери. Вся его жизнь, проводимая в страстях, эгоизме, корысти, пороках, обмане и плотских наслаждениях неизбежно вела к одному – ответ перед Богом рано или поздно последует. И кара Божья его настигла. Как настигла и всё его семейство. Но мог ли царь Ирод жить другой жизнью? Мог ли он воспротивиться желанию падчерицы и её матери? Скорее всего, нет. Ведь тогда были совсем другие времена, дохристианские», — сказал митрополит Лука.

Владыка считает, что человек не спешит жить чистой и безгрешной жизнью, не только потому, что грех сладок и привлекателен, а человек так слаб и уязвим, но ещё и потому, что он не хочет верить урокам истории.

«Человек убежден, что история – это одна выдумка. Тем более та, которая исчисляется сотнями лет. Но есть ещё одна причина. Современный человек, подобно Ироду, больше боится общественного мнения, чем гнева Божьего. Такой человек может чтить святых, ходить по праздникам в храмы, но если окажется перед выбором – избежать гнева Божьего или общественного осуждения, то он, к сожалению, выберет последнее. А ведь выбери он первое, его жизнь стала бы другой. И жизнь на земле стала бы другой, научись человек извлекать уроки из прошлого. Если бы человек учился у истории, то жизнь на земле давно бы стала другой. А пока он боится общественного мнения больше, чем гнева Божьего, ему приходится отвечать. Причем отвечать очень больно: своей болезнью, болезнями родных, потерей имущества, постоянными стрессами и переживаниями», — пояснил архиерей.

По словам митрополита Луки, чтобы людей, которые осознали свою греховность стало больше, нужно больше молиться.

«Церковь всегда молится о таких людях. Особенно о тех, от решений которых зависят судьбы миллионов людей. Не трудно предположить, что может такой правитель как Ирод, сколько бед он может принести в дом не только одного человека. А в сотни и сотни домов. Хотелось бы, чтобы воспоминаемое сегодня событие стало спасительным для всех тех, кто пока еще не нашел своего пути к Богу, кто не осознал своего греха. Будем больше молиться о людях, жизнь которых напоминает сегодня жизнь Ирода и его семьи. Но по молитвам они могут измениться. И их жизнь может стать совсем иной, похожей на жизнь угодников Божьих», - подытожил владыка.