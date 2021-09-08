Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека

Исповедь - таинство Церкви, которое способно изменить жизнь человека, приблизив его к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом протоиерей Нестор Коломиец рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«Исповедь - таинство, которое установил Сам Господь Иисус Христос. Как удачно заметил один богослов, каждое таинство Церкви - это особая встреча человека с Богом, особо близкая встреча. Исповедь включает в себя понятие греха, праведности и покаяния. Грех - это то, что нарушает волю Божию, разрушает человека. Любой человек имеет чувство совести, нравственное чувство, которое подсказывает, что человек ошибается, идет неправильным путем. Внутренний голос Божий подсказывает нам, что мы допускаем ошибку, когда совершили грех. У каждого человека есть понятие добра, праведности, справедливости. Человек понимает, как нужно поступить в той или иной ситуации, но почему-то выбирает ошибочный поступок. Причина лежит в глубокой поврежденности, в искажении человеческой природы, когда человек желает делать добро, но все равно делает зло», - объяснил протоиерей Нестор.

Священник напомнил, что Господь в Евангелии призывал людей к покаянию и изменению себя.

«Что означает «Покайтесь»? Остановитесь, измените свою жизнь, свой образ мысли, измените свои приоритеты, потому что Бог идет к вам навстречу. Покаяние неразрывно связано с радостью. Проповедь Господа, которая выражена в Евангелии, говорит, что покаяние приводит человека к радости. Хотя, конечно, это очень непростой процесс. Покаяние - это суд над самим собой, это сожаление о грехе, желание избавиться, отречься от греха и никогда его больше не повторять», - отметил отец Нестор Коломиец.

Священник подчеркнул, что покаяние - неотъемлемое условие исповеди.

Протоиерей Нестор рассказал, что в древней Церкви человек исповедовал свой грех и каялся перед всей церковной общиной, а Церковь в лице апостолов, епископов, священников выносила прощение согрешившему. Со временем покаяние стало частной практикой, когда исповедь происходит наедине между исповедующимся и принимающим исповедь священником.

«Многие люди хотят найти священника, которому легко исповедоваться, который понимает тебя, но важно осознавать, что мы исповедуемся не священнику, исповедь - таинство, потому что это встреча с Богом, мы исповедуемся самому Господу Иисусу Христу. Это очень важно всегда помнить, чтобы не превратить исповедь в милую беседу, в сеанс психоаналитики, самоуспокоения. Сам Христос невидимо стоит, принимая нашу исповедь. Так священник перед каждой исповедью напоминает всем, кто приходит очиститься от грехов в этом таинстве», - объяснил отец Нестор.

Священник назвал условие, при котором исповедь действительна.

«Исповедь очищает от грехов, если мы каемся всем сердцем. Важно не только признать, что в жизни были ошибки, но иметь твердое желание эти грехи не повторять, бороться с ними и исполнять заповеди Божии. Без этого нет прощения грехов, без этого нет покаяния», - напомнил отец Нестор.

Он добавил, что во время исповеди нужно раскаиваться во всех грехах, не утаивая и не называя грехи выборочно.

«Если мы какой-то грех не хотим признавать, не хотим исповедовать, или потому что его не признаем, или хотим повторять далее - то исповедь не действительна, потому что нет покаяния, нет желания полностью отречься от греха, от служения дьяволу. Должно быть покаяние во всем. Покаяние безоговорочное, решительное, от всего сердца, когда мы настроены изменить себя, перевернуть себя. Такое покаяние принимается Господом, и Он подает нам прощение грехов», - сказал священник.

Он рассказал, как подготовиться к исповеди: осмыслить свою жизнь и совершенные ошибки. Можно записать на листе бумаги то, что больше всего мучит совесть; осознание глубины грехов и решение не повторять их; попросить прощения у всех, кого обидели и простить тех, кто обидел нас; чтение молитв и Священного Писания.

Протоиерей Нестор подчеркнул, что прощение грехов - это то, что мы в первую очередь должны просить у Господа, осознавая, что грехи являются причиной бед и проблем в жизни.

«Мы должны идти на исповедь с искренней верой, что Сам Христос принимает наше исповедание и если мы каемся, то Господь все грехи наши простит и очистит нас. То чувство легкости, духовной радости после искренней исповеди не сравнимо ни с чем…Христианство - постоянный процесс борьбы с грехами, со своими недостатками ради того, чтобы стать ближе к Богу, чтобы очистить свое сердце для радости, которую Господь нам дает именно в таинстве покаяния, в других таинствах Церкви», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.