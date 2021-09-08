Во Львовской области могут усилить карантин: названы сроки

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Частота экстремальных засух в Европе может вырасти на 50%
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Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского
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Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода "Талибана" к власти
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Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер
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Международные резервы Украины выросли на 9% до рекорда за 9 лет
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"Северный поток 2" заработает уже через несколько дней – глава МИД РФ
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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