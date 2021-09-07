Войти | Зарегистрироваться
13:18

вторник,
07 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

07.09.2021 / 12:20
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что глава Национальной полиции Игорь Клименко остается в команде МВД.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о кадровых перестановках в министерстве, Монастырский сказал, что "костяк команды на уровне министерства уже сформирован".

По его словам, смена министра означает, в том числе, и смену команды.

"Но наш подход, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры", - пояснил глава МВД,

В этом контексте он подчеркнул: "Если мы говорим об Игоре Клименко (главе Национальной полиции Украины – ред.), то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться".

Также Монастырский отметил, что считает важным предоставить большую самостоятельность полиции при принятии решений и освещении расследования преступлений, нежели это было ранее.

Источник

Клименко, Монастырский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
6 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.