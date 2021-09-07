У президента нет оснований досрочно прекращать полномочия Рады – Разумков

"По состоянию на сегодня ни одна из них (из трех норм Конституции, согласно которым глава государства может досрочно прекратить полномочия Верховную Раду - ред.) не выполнена. Если кому-то что-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - сказал Разумков на брифинге в Киеве 6 сентября.

Он также высказал надежду, что "коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции".

"Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций", - подчеркнул спикер.

Разумков напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.

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