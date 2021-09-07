Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

6 сентября в судебном заседании в судебном комплексе Схипхол, анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора, он сказал: "Обычно суду понадобиться две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это не возможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока не известно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022года", - сообщил Стэйнхаус.

По его словам, нынешний блок отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, для чего суд зарезервировал три недели.

Стэйнхаус напомнил, что в Нидерландах право говорить родственникам в судебных заседаниях существует с 2005 года. "Заявления такого рода помогают оценить последствия таких событий. Мы не только обсуждаем последствия события, но их (родных) видение событий как таковых", - пояснил он.

Судья также подчеркнул, что выступления родных в суде будут "крайне эмоциональными, потому что они потеряли родных, во-вторых, потому, что МН17 был сбит. Причина, по которой он был сбит, кто отдал приказ – тот факт что на эти вопросы еще не ответили, поэтому их скорбь и злость растет. Они будут говорить о тех, кого потеряли, о последствиях этой трагедии. Они будут крайне эмоциональными. И не легко говорить об этом, находясь в таком центре внимания. Но, с другой, стороны многие из них ждали этого", - сказал Стэйнхаус.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийской авиакомпании". На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Источник