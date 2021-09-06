Дело МН17: суд в Нидерландах предоставит слово родственникам погибших

Слово в суде будет предоставлено родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.

Ожидается, что это будут наиболее эмоциональные слушания.

Известно, что более 90 родственников погибших рейса MH17 воспользуются своим правом выступить в суде, начиная с 6 сентября 2021 года. Суд выделил десять дней для реализации их права на выступление.

Напомним, Международная совместная следственная группа (JIT) по делу МН17 ищет фото, видео и документы в Курске, откуда был отправлен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Источник