Войти | Зарегистрироваться
15:46

среда,
01 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье УПЦ передала рюкзаки и канцелярию для малообеспеченных семей

01.09.2021 / 15:30
На Закарпатье УПЦ передала рюкзаки и канцелярию для малообеспеченных семей
Источник: Центр информации УПЦ
Детям передали рюкзаки, канцтовары, а также продукты

В Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала помощь школьникам из малообеспеченных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молодежный отдел посетил семьи школьников, оказавшихся в беде и детский дом в селе Чинадиево.

Детям передали рюкзаки, канцтовары, а также продукты.

«Скажем, что дарить эмоции это мега-приятно! Благодаря поддержке благотворителей продолжаем дарить улыбки и веру в добро детям. Не забывайте делать добро, пока есть время!», - призвали организаторы благотворительной акции.

Как сообщалось ранее, социальный отдел УПЦ провел ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой 800 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.