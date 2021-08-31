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От коронавируса могут умереть еще 236 тысяч человек до конца года: ВОЗ назвала причины

31.08.2021 / 13:12
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года. ВОЗ назвала причины.

Об этом сообщает The Guardian.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считае, что это может произойти из-за стагнации показателей вакцинации и низкого уровня вакцинации в более бедных странах.

"На прошлой неделе число смертей увеличилось на 11% - по одним надежным прогнозам к 1 декабря в Европе погибнет 236 000 человек", - сообщил Клюге.

В Европе зафиксировали около 1,3 миллиона случаев смерти от коронавируса. По словам Клюге, из 53 стран-членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10 процентов.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта Delta и "преувеличенным смягчением" ограничений.

Напомним, шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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