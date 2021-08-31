От коронавируса могут умереть еще 236 тысяч человек до конца года: ВОЗ назвала причины

Об этом сообщает The Guardian.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считае, что это может произойти из-за стагнации показателей вакцинации и низкого уровня вакцинации в более бедных странах.

"На прошлой неделе число смертей увеличилось на 11% - по одним надежным прогнозам к 1 декабря в Европе погибнет 236 000 человек", - сообщил Клюге.

В Европе зафиксировали около 1,3 миллиона случаев смерти от коронавируса. По словам Клюге, из 53 стран-членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10 процентов.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта Delta и "преувеличенным смягчением" ограничений.

Напомним, шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19.

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