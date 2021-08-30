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В Сингапуре вакцинировано 80% населения - Минздрав

30.08.2021 / 17:20
Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун объявил в воскресенье, что в стране полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 80% населения.

"Мы перешли новый рубеж - 80% наших жителей прошли полный курс вакцинации, состоящий из введения двух компонентов вакцин", - написал чиновник в Фейсбуке.

Сингапур является важным морским международным хабом. За время пандемии в стране-городе с населением в 5,7 млн человек благодаря жесткому локдауну было выявлено 67,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, от ее последствий скончались 55 человек.

Источник

вакцинация, Сингапур
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