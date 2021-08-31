ВОЗ призывает не закрывать школы на карантин

«Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории... Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось на протяжении всего времени», - сказал он.

По словам Клюге, несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается, безопасное физическое пребывание детей в школах имеет большое значение для их обучения, психического здоровья и социальных навыков и должно стать первоочередной задачей для правительств стран.

Как отмечается, 44 из 53 стран Европы в регионе ВОЗ закрыли свои школы в разгар первой волны пандемии в апреле 2020 года, и хотя большинство из них снова откроется в сентябре этого года, рост инфицирования вызвал новые ограничения.

«Мы призываем все страны оставлять школы открытыми и призываем все школы принять меры для минимизации риска COVID-19 и распространения вариантов на протяжении нового учебного года», - сказал Клюге в совместном заявлении с заместителем регионального директора ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Филиппом Кори.

Обе организации заявили, что учителя и другой школьный персонал должны быть основной целевой группой для национальных программ вакцинации, а также все дети в возрасте от 12 лет и старше.

Рекомендуется также обеспечить безопасность школьной среды путем улучшения вентиляции помещений, уменьшения количества учеников в одном классе, обеспечения дистанции между учениками по возможности. Также необходимо регулярно тестировать детей и персонал и принимать другие предупредительные меры.

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