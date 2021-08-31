Украина отказывается от приватизации облэнерго в пользу передачи их в управление Минэнерго – указ

Соответствующее поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства.

"Завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", – говорится также в документе.

Как сообщалось, к приватизации несколько лет готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго". В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго ("Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Хмельницкоблэнерго") запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго ("Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго") пока отсутствуют.

Предполагалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору советника для их продажи.

"Два (облэнерго) еще не можем поставить в график, потому что не сильно понимаем, как примут решения другие органы власти, которые от нас не зависят", – пояснил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. Он напомнил, что в случае "Черкассыоблэнерго" ФГИ управляет 46% акций, а еще 25% находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"), и эти два пакета надо объединить. "Сколько не ходим в Минфин, предлагаем варианты, они говорят, что так не получается. Мы говорим: "Предложите!". Но предложений не получаем", – описал глава ФГИ тогда текущую ситуацию.

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