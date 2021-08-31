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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ

31.08.2021 / 12:20
"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ на сентябрь для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 гривень за кубометр.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, что это на 22 копейки выше тарифа, действовавшего в августе – 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Сейчас ГК "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Источник

газ, цена газа
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