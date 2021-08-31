Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ

Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, что это на 22 копейки выше тарифа, действовавшего в августе – 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Сейчас ГК "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

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