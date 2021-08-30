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Минздрав предлагает школам разные варианты начала учебного года

30.08.2021 / 17:53
В канун Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Советы Министерство здравоохранения обнародовало на своем сайте.

В Минздраве отметили, что торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.

И если школы решили все же организовать праздничные торжества, в Минздраве рекомендуют соблюдать ряд рекомендаций. В частности, торжественная линейка должна проходить под открытым небом.

Также рекомендуется не смешивать детей разных возрастных групп / классов; избегать образования толпы; следить за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра. Следует воздержаться от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы, а также максимально сократить время проведения мероприятия.

Если же школы выбрали альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, тогда, в Минздраве рекомендуют организовать празднование в пределах каждого класса отдельно; вместо активности в помещении выбрать вариант празднования под открытым небом и попробовать организовать День знаний в интерактивной форме.

Минздрав также отмечает необходимость соблюдения требований, установленных Кабинетом Министров Украины, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября - и будет проходить в обычном режиме.

Источник

коронавирус, учебный год
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