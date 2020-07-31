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Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

31.07.2020 / 17:18
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", - сообщила пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

"Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - цитирует главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко пресс-служба правительства.

Ляшко добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - добавил он.

По итогам заседания премьер-министр поручил председателям областных государственных администраций обеспечить организованное начало 2020/2021 учебного года с учетом особенностей эпидемиологической ситуаций в учебных заведениях и создание безопасных условий для организации образовательного процесса.

Источник

коронавирус, учебный год, Шмыгаль
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