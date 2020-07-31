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Председатель Киевского облсовета подал в отставку и сложил мандат - Олег Ляшко

31.07.2020 / 16:47
Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко подал заявление о сложении с себя полномочий и депутатского мандата.

Соответствующее фото заявления об увольнении Стариченко опубликовал на своей странице в Facebook экс-нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Председатель Киевского областного совета от РПЛ Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера он вместе с другими депутатами-предателями от РПЛ создали в облсовете группу "в поддержку демократических инициатив президента Зеленского". Они так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, изменяя партии, окончательно потеряли совесть и элементарную приличия", - написал в четверг, 30 июля, Ляшко.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа»" Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook заявление 12 депутатов Киевского облсовета о создании группы "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского": 9 членов из них до этого были членами фракции Радикальной партии Олега Ляшко, в том числе и Стариченко, один - бывший член фракции "Самопомич" и двое - внефракционные депутаты.

Источник

отставка, Ляшко, Стариченко
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