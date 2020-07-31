В УПЦ считают, что следователи ГБР преждевременно закрыли дело по иску УПЦ КП против Порошенко

Государственное бюро расследований преждевременно закрыло дело о разжигании религиозной вражды, поскольку в первую очередь речь идет о нарушении законодательства Украины, которое должно быть должным образом расследовано.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов написал в своем Фейсбук, комментируя закрытие ГБР уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Думаю, что следователи ГБР преждевременно закрыли дело «о разжигании религиозной вражды», которое, почему-то, ошибочно называли делом о томосе. На самом деле оно не имеет никакого отношения к томосу. Прежде всего речь идет о нарушении законодательства Украины, которое заключается в разжигании религиозной вражды, злоупотреблении властью, вмешательстве во внутренние дела религиозных объединений, подделке документов и мошенничестве со стороны политиков и функционеров, которое должно надлежащим образом расследоваться правоохранительными органами», - написал протоиерей Александр Бахов.

По его мнению, степень виновности или невиновности каждого должен определить суд, «ведь здесь рыльце в пушку не только у Порошенко и Юраша, поскольку там действовала целая преступная группа!».

«Государству и чиновникам, по большому счету, должно быть все равно, есть у кого-то томос или нет, признают друг друга или нет, ведь все это внутренний вопрос религиозных объединений. И перед государством христианская религиозная община ничем не отличается от иудейской или мусульманской религиозной общины, с точки зрения закона они все равны и одинаковы!» – напомнил глава Юротдела УПЦ.

Он заявил, что руководству ПЦУ не стоит волноваться из-за томоса, поскольку «никакие решения судов и правоохранительных органов по поводу привлечения к ответственности преступников никак не повлияют на томос, ведь это бумага, не имеющая никакой юридической силы, и признавать ее над собой или нет – это внутренний вопрос каждого человека и религиозной группы и организации (ст. 35 Конституции Украины)».

В заключение протоиерей Александр поднял вопрос: «Если нет состава преступления и следователи ГБР закрыли уголовное производство, то почему исчезло регистрационное дело «ПЦУ» и дело о ликвидации «УПЦ КП?»