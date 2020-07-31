Работа на карантине: Минздрав утвердил рекомендации для учебных заведений

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача № 42 от 30 июля 2020 Министерство здравоохранения обнародовало на своем сайте.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в учебном 2020-2021 году субъекты, ответственные за устройство, содержание учреждений внешкольного, общего среднего, профессионального, специального перед высшими, высшего образования, должны осуществлять свою деятельность с учетом этих временных рекомендаций", - говорится в документе.

Рекомендации к организации образовательного процесса, питания, транспорта, который перевозит детей и педагогических в заведение, а также определяет ответственных за выполнение временных рекомендаций.

Среди прочего, персонал учебных заведений допускается к работе при наличии защитной маски или респиратора, предусмотрено обязательное измерение температуры перед началом работы.

Работники с температурой выше 37,2 градусов или признаками острого респираторного заболевания не будут допущены на рабочее место.

Всех работников руководство заведения образования должно обеспечить средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3:00 работы.

Также в медицинских пунктах учебных заведений должны быть в наличии бесконтактные термометры, средства дезинфекции, индивидуальной защиты и личной гигиены.

Перед началом занятий учителя должны опросить школьников о самочувствии и признаки острого респираторного заболевания.

Вход во все помещения учебного заведения разрешается при наличии маски или респиратора.

В то же время рекомендациями разрешается не использовать маски во время занятий в учебных помещениях.

Во время передвижения учебным заведением использования масок является обязательным.

Также Минздрав рекомендует предусмотреть в расписании занятий разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп и по возможности обеспечить занятия по отдельным предметам на открытом воздухе.

После каждого учебного занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут.

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предсказал, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Рассматриваются три сценария, по которым могут начать обучение:

- низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме

- высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;

- средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

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