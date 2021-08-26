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Кучма не ответил, убийца ли Путин, и советует не спрашивать это у Зеленского

26.08.2021 / 17:59
Второй президент Украины Леонид Кучма не ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, и посоветовал журналистам не спрашивать об этом у президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил Кучма в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения.

Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Потому что на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют".

По мнению Кучмы, так кого-то называть можно "только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

Он также напомнил, что президент США Джо Байден, назвав Путина убийцей, почти в тоже время пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. Кучма убежден, что у Украины такой возможности не будет.

Напомним,  За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.

18 августа во время первой репетиции парада ко Дню Независимости одна из коробок спела известную песню о Путине. Видео выполнения быстро распространилось в сети. Российские пропагандистские телеканалы не обошли это вниманием и даже показали кусок видео на национальном телевидении, но без звука. В общем, исполнение песни вызвало сильное возмущение у российских пропагандистов.

20 августа украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости второй раз напомнили известную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Источник

Путин, Кучма, Зеленский
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