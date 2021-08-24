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В УПЦ благодарят ВСЦиРО и власть за то, что торжества в Святой Софии состоялись без Патриарха Варфоломея

24.08.2021 / 11:43
В УПЦ благодарят ВСЦиРО и власть за то, что торжества в Святой Софии состоялись без Патриарха Варфоломея
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ выразил благодарность Совету Церквей и государству

Делегация Украинской Православной Церкви приняла участие в торжественном мероприятии «Благословение Украины» в день празднования 30-летия независимости Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ,  об этом написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на своей странице в Фейсбук.

«Только что в Святой Софии состоялось традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в День Независимости - «Благословение Украины», в котором приняли участие главы основных конфессий Украины, а также Президент Украины Владимир Зеленский. Хотел бы отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и условие нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что Украинская Православная Церковь не будет участвовать в мероприятии в Святой Софии, если там будет патриарх Варфоломей. Эту позицию мы донесли до ведома как Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который выступил организатором этого мероприятия, так и государства», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ выразил благодарность Совету Церквей и государству.

 «Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приезжают и уезжают, а нам здесь жить. И хочется жить во внутреннем мире и взаимопонимании», - подчеркнул митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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