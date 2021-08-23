Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата

Нельзя находиться рядом с теми, от чьих решений простые люди в Украине натерпелись столько зла и бед.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на ria.ru, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью.

Отвечая на вопрос, остается ли в силе отказ духовенства от участия в мероприятиях, связанных с визитом Константинопольского патриарха Варфоломея, митрополит Антоний напомнил, что именно Фанар и его глава во многом несут ответственность за нарушение прав верующих УПЦ.

«В данном контексте мы заявили, что не сможем принять участие в запланированном мероприятии, если там, в Софии Киевской, будет присутствовать делегация Константинопольского патриархата. Поскольку именно Фанар и его глава во многом несут ответственность за нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. А как можно находиться рядом с теми, от чьих решений простые люди, желающие сохранить веру своих дедов-прадедов, натерпелись столько зла и бед?» – подчеркнул управделами УПЦ.