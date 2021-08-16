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Нафтогаз планирует нарастить ресурсную базу почти на 40 миллиардов кубометров

16.08.2021 / 15:17
Нафтогаз планирует за счет ускорения геологоразведочных работ на 10 новых месторождениях нарастить ресурсную базу почти 40 млрд кубометров.

Об этом сообщил в Фейсбуке дивизион «Разведка и Добыча» Группы Нафтогаз.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы на Шоссейном участке, который находится в Харьковской области и граничит с Западно-Сосновским месторождением. Там уже пробурено 10 скважин, из которых добыто 253 млн кубометров газа и более 2 тыс. т конденсата.

Предполагается, что по результатам бурения двух новых разведочных скважин на этом участке будет получено еще 3 млрд кубометров перспективных запасов газа.

Успешно пробуренные последние скважины на Шоссейной площади позволяют закладывать точки для сооружения новых скважин, добавили в дивизионе.

Как сообщалось, Шоссейная площадь - один из самых перспективных участков для добычи газа. По результатам геологоразведочных работ, объем запасов голубого топлива на этой территории вырос с 5 млрд кубометров до 10 млрд кубометров.

Источник

газ, Нафтогаз
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