Михаил Погребинский: Власть понимает, что не сможет выиграть суд по делу Медведчука. Кому-то придется отвечать за преследование лидера оппозиции

В ВР проходят пять политических сил согласно различным опросам. Как вам эти цифры? С чем заходим на конец лета?

- Я не вижу ничего странного в этих данных. Рейтинг правящей партии "Слуга народа" и ОПЗЖ – основной политической силы – в пределах социологической погрешности. То есть все усилия власти выжать эту оппозиционную партию из политической жизни Украины не удаются. Кстати, если бы не это безумное давление на Медведчука, на отдельных членов партии, не отключение из эфира четырех оппозиционных каналов, то рейтинг ОПЗЖ был бы выше, чем у партии власти. Довольно странно, что в разных опросах достаточно высокий процент получает политическая сила... насколько я могу понять, ни одной политической партии за этим героем, бывшим руководителем СБУ, нет. Но мы видим, что это не случайно – различные опросы дают возможность его силе пройти в ВР. Возможно, у человека есть определенный имидж, что он наведет порядок. Это полная 100%-я глупость. Что касается рейтингов партии войны Порошенко, то она удерживается на этом уровне уже более полугода. Рост поддержки "Батькивщины" тоже подтвержден различными опросами общественного мнения.

- По прогнозам, осенью украинское общество столкнется с целым комплексом проблем. Что будет с рейтингами провластной партии?

- Я не люблю давать подобные прогнозы. Люди у нас готовы поддержать эту ситуацию по принципу "не было бы хуже". Не понимая, что хуже точно будет, если вы дальше будете поддерживать эту политическую силу нашего действующего президента, извините на слове, точно будет хуже, 100%. Думаю, что после того, что он в последнее время наговорил, ему ожидать хотя бы небольших процентов на востоке и юге Украины невозможно. Это наименьшие проценты, которые можно себе представить, он там может получить. А что касается запада, то вряд ли он там сможет существенно улучшить свою электоральную ситуацию, так или иначе представив себя как гетмана Западной Украины, большего русофоба, чем Порошенко, Билецкий и Карась, – те люди все равно это не воспринимают, он для них чужой. Когда он это поймет, возможно, будет что-то меняться. Лучшая для него ситуация, когда не будет существенного падения. Хотя есть большая вероятность того, что рейтинг партии и самого президента будет снижаться.

- Треть опрошенных респондентов считают избранную меру пресечения для главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука несправедливой и тяжелее, чем степень обвинения. Более 36% украинцев считают, что оппозиционный политик не виноват. Приведет ли весь этот так называемый процесс над Виктором Медведчуком к росту рейтингов ОПЗЖ, как считают 70% опрошенных?

- Власть делает все возможное, чтобы оттянуть реальный судебный процесс, потому что понимает, что не может его выиграть. А если бы суд состоялся, то я просто убежден, что сторона защиты победила бы и сделала бы из прокуратуры и следствия клоунов. И если так произойдет, то рейтинг партии и Медведчука повысится. А поскольку они не собираются доводить дело до суда, а хотят бесконечно откладывать, то тогда ситуация может быть стабилизирована на том уровне, на котором она есть сегодня. Мы знаем, что есть запрос в ЕСПЧ, и я очень надеюсь, что ЕСПЧ не будет откладывать рассмотрение этого дела и это может подтолкнуть безумно несправедливую ситуацию, которая происходит в Украине вокруг Медведчука. Те люди, которые приложили руку ко всей этой ситуации, будут вспоминать свои действия через несколько лет с огорчением и запомнят это как худшие времена в своей жизни, которые приведут к определенному отношению к ним в обществе, в том числе и в профессиональном.

- Можно ли говорить, что сложившаяся ситуация выгодна власти? Виктор Медведчук под домашним арестом, отстранен от политических дел. И сколько это может продолжаться?

- Я не знаю, сколько это безобразие может продолжаться. Конечно, это выгодно для власти, и я уже сказал почему. Они понимают, что не могут выиграть суд и Медведчук будет признан невиновным. Думаю, что власть будет вынуждена если не извиняться, то нести какую-то ответственность за нападения на лидера оппозиции. Я не являюсь юристом и не знаю, есть ли какие-то меры, которые могли бы остановить этот беспредел и просто принудить власть пойти на открытое судебное дело, чтобы оно могло начаться по сути, и там будут расставлены все точки над "і".

- Есть мнение, что, несмотря на все попытки, ОП не удастся покорить Верховный суд. У нас все идет по нарастающей – останется ли у нас хоть какая-то независимость судейской системы до конца года?

- Зеленский все делает для того, чтобы передать контроль над судебной системой в руки внешних управляющих. Он уже подписал соответствующие изменения в законодательстве, и это одна из вещей, которая будет предъявлена ему, когда он перестанет быть президентом. Это фактически предательство национальных интересов Украины. Стоило бы, чтобы кто-нибудь ему объяснил, что подобные вещи и являются на самом деле предательством. А то, что инкриминируется Виктору Медведчуку, – полная, стопроцентная глупость.

- Госпожа Фарион, народный депутат предыдущего созыва, назвала украинскую легкоатлетку "біосміттям" за ее фото с российской спортсменкой. У вас есть комментарии по этому поводу? Что вы думаете?

- То, что я думаю, сказать онлайн невозможно, просто из уважения к "Першому Незалежному". Сказанное должно быть предметом иска за разжигание межнациональной розни, и эта дама должна, в конце концов, нести ответственность "за базар", который она позволяет себе как бывший член Компартии Украины, причем в те времена, когда абсолютные кретины вступали в Компартию. И сейчас она рассказывает, как и что надо делать людям, которые приносят Украине славу, а она приносит Украине позор. Неплохо было бы, чтобы был иск. И чтобы она заплатила как минимум штраф за свои высказывания. Может, она в следующий раз будет выбирать слова.

- Как сшивать страну в условиях, когда есть такие высказывания и люди за это не наказаны?

- 41% людей, опрошенных "Рейтингом", поддержали точку зрения Путина, что украинцы и русские – один народ. Я уже высказывал собственное мнение по этому поводу – оно не совпадает с мнением Путина и 41% опрошенных. Но разделение людей происходит не на 41%, на самом деле гораздо больше людей осуждают травлю нашей красавицы, которая проявила такую эмоцию.

- На этом тезисе, что наша лучшая и таких людей гораздо больше, ставим точку. Спасибо вам.