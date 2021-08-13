Ляшко говорит, что Украина пошла вверх в мировом тренде COVID-вакцинации

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Кропивницкий.

"Украина уже вакцинирует по миллиону в неделю... Если посмотреть статистику, то недельный тренд вакцинации в Украине превышает недельные тренды европейских стран и общемировой тренд. В европейских странах уже прошел основной пик вакцинации, в общемировом тренде Украина пошла вверх. Мы вакцинируем достаточно неплохими темпами", - сказал Ляшко.

Он также призвал семейных врачей звонить пациентам и приглашать на прививку против коронавируса.

Как сообщалось, с начала вакцинальной кампании привиты против коронавируса 4 427 898 человек, из них получили одну дозу - 4 427 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 008 448 прививок.

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