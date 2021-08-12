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МОЗ напоминает о необходимости ревакцинации от дифтерии и столбняка

12.08.2021 / 17:58
Украинцев призывают не игнорировать прививки от дифтерии и столбняка и вакцинироваться от этих опасных болезней каждые 10 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Фейсбуке.

«Согласно Календарю профилактических прививок, вакцинация от дифтерии и столбняка положена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих недугов сохраняется около десяти лет. Поэтому необходима ревакцинация», - отметили в ЦОЗ, заверив, что такая иммунизация в государственных учреждениях здравоохранения бесплатная.

Отмечается, что первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом десять лет от предыдущей прививки АДС-М.

Если в детстве человек не вакцинировался или точно об этом неизвестно, необходимо получить минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первую дозу, через месяц - другую, через шесть месяцев после второй - третью, объяснили в ЦОЗ.

Подчеркивается, что своевременная ревакцинация для профилактики столбняка крайне важна, особенно в сезон полевых работ, рыболовства, охоты и туризма. «Самая высокая заболеваемость и смертность от этой инфекции - именно у людей старшего возраста, которые работают в сельском хозяйстве, на приусадебных участках и т.д.», - говорится в сообщении.

Столбняк - это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Источник

прививка, дифтерия, Столбняк
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