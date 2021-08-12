Чередниченко: Следствие не заинтересовано в получении результата по делу Медведчука, так как осознает его бесперспективность

Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказала адвокат политика Лариса Чередниченко.

Защитник напомнила, что срок досудебного расследования по делу Медведчука был продлен до шести месяцев.

«Сторона обвинения, дабы имитировать свою бурную деятельность по изобличению, как они считают, лица, совершившего правонарушения, Виктора Владимировича Медведчука, проводит свои следственные действия. Но так криво, что у защиты сходу возникают вопросы. Для расследования дела задействовано 49 следователей: 19 следователей СБУ и 30 ГБР. Вместо того чтобы они проводили следственные действия, они поручают проведения следственных действий оперативным работникам Службы безопасности Украины. Они не знают, что делать с этим делом», – считает Лариса Чередниченко.

Адвокат отметила, что у защиты сложилось впечатление, что следствие не заинтересовано в получении какого-либо результата, так как там осознают бесперспективность расследования.

«Генеральный прокурор дважды повторяла в эфире, что их главная задача – «запихнуть» материалы дела по Виктору Владимировичу в суд. Они не хотят брать на себя ответственности», – сказала адвокат лидера ОПЗЖ.

Кроме того, она уточнила, что коммуникация стороны защиты и судов «напоминает разговор глухого и немого». Доводы адвокатов никто не хочет слышать.

«Мы работаем в правовом поле. Против нас играют люди, у которых свои правила, они вышли за рамки правового поля. Наша судебная система не самостоятельна», – подчеркнула Чередниченко.

Она сообщила, что защита Виктора Медведчука обратилась с ходатайствами к следователям о проведении ряда следственных действий за пределами Украины.

«Пока мы ждем получения этой помощи, мы дело приостановили. Но в отношении Виктора Владимировича действует мера пресечения. Если следственный судья и судьи апелляционного суда опять займут стороннюю позицию, то вполне вероятно, что и в сентябре срок действия меры пресечения в отношении Виктора Владимировича будет продлен, исключительно для того, чтобы не дать возможности принимать участие в работе украинского парламента», – считает Чередниченко.

Адвокат предполагает, что по истечении 6 месяцев после применения к Медведчуку домашнего ареста, следует ожидать новых обвинений в адрес политика, так как после полугода домашний арест продлевать нельзя.

«В конце мая – в начале июня даже американские СМИ стали печатать статьи, что Украина скатывается к авторитаризму. Там журналисты размышляют на тему того, что и украинские каналы, и украинские политики, в частности Виктор Медведчук, преследуются по совершенно размытым основаниям», – отметила адвокат, добавив, что ЕСПЧ так быстро отреагировал на жалобу Медведчука, в том числе благодаря такому пристальному вниманию к его делу.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».